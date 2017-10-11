ينتظر أن تسلم وزارة الإسكان الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر الحالي منتجات سكنية وتمويلية لعدد من مستفيديها، وذلك ضمن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني”، بعد أن سلمت الوزارة منتصف الشهر الماضي أكثر من 28 ألف منتج سكني.
وكانت الوزارة قد بدأت منذ بداية العام الماضي في إطلاق دفعات من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني”، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج “سكني” حتى الشهر الماضي أكثر من 180 ألفا، من أصل 280 ألف مستفيد تستهدفهم الوزارة حتى نهاية العام الحالي 2017.
يذكر أن الوزارة سلمت في سبتمبر الماضي أكثر من 28 ألف منتج، ضمن الدفعة الثامنة من برنامج سكني، التي تضمنت 11458 وحدة سكنية و9340 قطعة أرض سكنية مطورة و7700 قرض تمويلي، فيما سلمت ضمن الدفعة السابعة نحو 25 ألف منتج سكني تضمنت 7700 قرض تمويلي.وفق “أخبار 24”.
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