قررت حكومة أبوظبي إعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي انطلق اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت شعار “معا – ابدا” وذلك بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي وعدد من المسؤولين.
ومن المتوقع أن يشهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات بأحجام كبيرة جدا بين المملكة ودولة الإمارات.
وقال كيل وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي: “حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات يقارب 75 مليار ريال، ولدينا 420 رخصة استثمارية في السعودية غير الرخص المباشرة التي تعامل معاملة وطنية”.وفق “أخبار 24”.
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