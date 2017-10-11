كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أسباب وملابسات المشاجرة الجماعية التي وقعت بين عددٍ من الطلاب بأحد مجمعات المدارس المتوسطة والثانوية بمحافظة بلجرشي، والتي نتج عنها إصابة 4 طلاب بالسلاح الأبيض، اثنان منها في حالة خطيرة.
وأوضح العقيد طراد أنه أثناء مرور دورية تابعة لمخفر شرطة “جرد” بمحافظة بلجرشي، ظهر أمس الثلاثاء، لاحظت اندلاع مضاربة بالأيدي والسلاح الأبيض بين عددٍ من الطلاب، لافتاً إلى أن الدورية طلبت الدعم وفضت تلك الاشتباكات، التي نتج عنها إصابة 4 طلاب بطعنات، منها اثنان في حالة حرجة.
وأضاف أنه بعد استيضاح الأمر، تبيّن أن المشاجرة وقعت بين 15 طالباً بسبب خلافات لفظية حدثت داخل فناء المدرسة، وتطورت فيما بعد لمشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض.
وأشار إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفى العقيق العام، فيما تم تحويل حالتين لمستشفى الملك فهد بسبب تردي وضعهما الصحي، مؤكداً أنه تم التحفظ على بقية أطراف المشاجرة بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتم إشعار النيابة بذلك.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج