أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بوالد الشهيد عبدالله بن فيصل السبيعي، الذي استشهد في حادثة الهجوم على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي عند قصر السلام بجدة، لتعزيته في وفاة ابنه.
وقال خادم الحرمين لوالد الشهيد، معزياً إياه: “عظم الله أجركم، الحمد لله وابنك شهيد إن شاء الله مع دينه ووطنه، وعزي الجميع بالنيابة عني”.
ورد والد الشهيد قائلاً: “الحمد لله هذا فرح وشرف لنا، وحنا وولدنا في خدمة الدين والوطن والمليك”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد عزَّى والد الشهيد، وتعهد له أن يأخذ بثأر ولده من كل متطرف وكل إرهابي.
وأعلنت وزارة الداخلية السبت الماضي عن استشهاد وكيل رقيب حماد المطيري، والجندي أول عبدالله السبيعي، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بجدة لإطلاق نار، من شخص ترجل من سيارة، وتم التعامل معه ما نتج عنه مقتله.
وفق “أخبار 24”.
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