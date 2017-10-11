- نجح فريق طبي بمستشفى الرس العام في إعادة أذن مصاب بحادث مروري لوضعها الطبيعي وذلك بعد حضوره للمستشفى بساعتين عقب وقوع الحادث ، وحيث كان متوقعاً موتها بنسبة 95% وبفضل من الله تمت ونجحت العملية بنسبة 100% .
- تجدر الإشارة إلى أن المريض تم تحويله من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة وتم التدخل الجراحي فور وصوله لطوارئ المستشفى لإعادة الوضع لطبيعته .وفق”أخبار24″.
- الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً (70) مستشفى رئيساً ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى .
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إعادة أذن مصاب لوضعها الطبيعي إثر حادث مروري
إعادة أذن مصاب لوضعها الطبيعي إثر حادث مروري
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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