رفض ذوو مُسِن بحائل تسلُّم جثمانه من أحد المستشفيات الخاصّة الجديدة – شمالي حائل، منذ تاريخ 22 ذو الحجة 1438 هـ, بعد تحويله من مستشفى الملك خالد بحائل؛ لإجراء عملية جراحية في الحوض بعد تعرُّضه للسقوط نتيجة صعق كهربائي بمدينة الخطة، ووفاته إثر مضاعفات العملية الجراحية وفق ذويه.
وأفاد أحد أقارب المُتوفى بأنه تمّ تنويم قريبه في مستشفى الملك خالد بحائل, وتقرّر أن تُجرى له عملية جراحية بالحوض في المستشفى السعودي الألماني, مشيراً إلى أن حالة قريبه قبل نقله للمستشفى لإجراء العملية كانت مستقرة، ولم يُسجل أحد خوفه من إجراء العملية؛ كون صحته العامة مستقرة، وبدخوله لغرفة العمليات وفي أثناء العملية, حدثت له مضاعفات غير متوقعة, وتمّ تحويله فوراً إلى غرفة العناية بالمستشفى, وأعلنوا وفاته بعد ذلك بساعات, وسط استغراب من ذويه؛ الأمر الذي بموجبه رفضوا تسلُّم جثمانه حتى يتم التحقيق من الجهات ذات الاختصاص، و”الصحة” أولها.
من جهته، أكّد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بصحة حائل، عارف بن غازي الشمري؛ أنه في حالة اكتمال المعلومات المطلوبة حول الحادثة سيتم تزويد “سبق” بها.
وكان أحد المواطنين بحائل، قد تعرَّض للصعق الكهربائي في أثناء محاولته الشرب من برّادة ماء في قرية الخطة – شمالي حائل, وتمّ نقله لمستشفى الملك خالد بحائل, حيث اتضح تعرُّضه لكسور متفرقة، وإصابات أخرى، وأُجريت له بعض العمليات، إلا أن حالته الصحية تدهورت في أثناء العملية في الحوض حتى أعلن المستشفى الخاص الذي يجري به العملية وفاته.
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