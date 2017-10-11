أنهى تعليم الخرج ممثلا بلجنة تحكيم مسابقة تصميم الالعاب التعليمية اليوم الأربعاء الموافق 21 /1 /1439 هـ في مقر قسم نشاط الطالبات بالإدارة تحكيم المرحلة المتوسطة ((وبلغ عددالمشاركات ١٤مشاركة )) على مستوى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالمملكة بحضور رئيسة قسم نشاط الطالبات وعضو اللجنة العلمية أ. أمل الرويبعة، منسقة برنامج جلوب البئي ورئيسة اللجنة العلميه أ. عفاف الجمعة ، مساعد مدير العلاقات والإعلام وعضو اللجنة الإعلامية أ.فاطمة العثمان، مشرفة نشاط الطالبات وعضو اللجنة العلمية أ. غادة الجمعة ، معلمة الحاسب الآلي وعضو اللجنة العلمية هياء المبارك اخصائية تقنيات التعليم وعضو اللجنة العلمية أ.مرام الدوسري.
جديرُبالذكر أن هذه المسابقة عبارة عن منافسة في تصميم ألعاب تعليمية الكترونية ترتبط بروتوكلات برنامج جلوب البيئي ويستضيفه تعليم الخرج الشهر القادم بمشئة الله.
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