تمكن بفضل من الله فريق جراحي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم سحائي بالدماغ بحجم (567سم)ملتصق بقاعدة الجمجمة وعصب العين والشرايين الرئيسية للدماغ وضاغط على جذع الدماغ.
وكان المريض يشكو من أعراض بدأت بالظهور عليه بشلل جزئي في الوجه وضعف في النظر متزايد مصحوباً بضعف ووهن في الجهة اليسرى من الجسد والأطراف العلوية والسفلية وصعوبة في المشي والوقوف وتبول لا إرادي مع نوبات من العمى المؤقت.
وعلى الفور تم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة حيث أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي وجود ورم سحائي كبير الحجم يقع في قاعدة الجمجمة وملتصق بشرايين الدماغ الرئيسية وعصب العين ويضغط بشكل كبير على أنسجة الدماغ مع وجود فتق دماغي ضاغط على جذع الدماغ .
وبفضل من الله نجح الفريق الجراحي في استئصال الورم بالكامل جراحياً في وقت قياسي وتم استخدام أحدث التقنيات الطبية كالميكروسكوب الجراحي ونظام الملاحة الجراحية وتم تحرير عصب العين والشرايين الرئيسية في الدماغ من الورم .وفق”أخبار24″.
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