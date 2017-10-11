غادر المنتخب السوري تصفيات الملحق الآسيوي المؤهلة لتصفيات كأس العالم بروسيا عام 2018، إثر خسارته أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب سيدني الدولي.
وكان المنتخب السوري بادر بهدف التقدم، حيث أحرز له لاعبه عمر السومة هدفاً في الدقيقة 6، وعادل للأسترالي تيم كاهيل في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لكل فريق.
وجاء الشوط الثاني وحاول المنتخبان إحراز هدف الفوز، واستمر اللعب سجالا بينهما، إلى أن انتهى الزمن الأصلي للمباراة والزمن بدل الضائع لم يوفق أي من الفريقين في إحراز هدف، لتمضي المباراة للعب شوطين إضافيين، الذي شهد شوطه الثاني طرد لاعب المنتخب السوري محمود المواس بالبطاقة الحمراء.
وتمكن المنتخب الأسترالي من إحراز هدف ثان في الشوط الإضافي الثاني، عندما عاد كاهيل بإحراز هدفه الثاني في المباراة.وفق “أخبار24”.
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