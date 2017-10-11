كشف مصدر مقرب من ادارة المنتخب السعودي الاول لكرة القدم عّن منح اتحاد القدم الضوء للأرجنتيني باوزا من اجل تحديد المنتخبات التى ينوى ملاقاتها استعداد لكأس العالم 2018 والتى سيشارك خلالها المنتخب بعد ضمان التأهل بحصوله على احد البطاقات الأربعة الممنوحة للقارة الاسيوية.
وبحسب ذات المصادر فإن باوزا يفضل ان يلاقي 3 منتخبات من قارة أوروبا على ان تكون من منتخبات الصف الاول على ان تكون هناك مباراتين مع منتخبين من قارة امريكا الجنوبية مشترط ان تكون من المنتخبات التى ضمنت التاهل للمونديال وستكون هناك ثلاثة مباريات اخرى مع منتخبات من القارة الافريقية.
وفِي حال وقع الاخضر مع فريق من امريكا الشمالية فسيتم التواصل مع منتخبات من ذات القارة لإقامة مباريات ودية استعدادية على ان تلعب في احد الدول الاوروبية من اجل ان يتعود اللاعبين على طبيعة الاجواء هناك.
وكان الاخضر قد انهي اول معسكر استعدادي في مدينة جدة تحت قيادة باوزا بعدما فاز على جامايكا برباعية وخسر من غانا بثلاثية.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج