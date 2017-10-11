أعلن قائد منتخب هولندا لكرة القدم اريين روبن اعتزاله اللعب دوليا بعد الفشل في التأهل الى نهائيات مونديال روسيا 2018.
وفازت هولندا على السويد بهدفين لروبن الثلاثاء في امستردام في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاوروبية الاولى، لكنها حلت ثالثة بفارق الأهداف عن السويد التي ضمنت خوض الملحق، علما أن فرنسا حجزت بطاقة المجموعة مباشرة إلى النهائيات.
وقال روبن “14 عاما، تبقى رائعة”، مضيفا “سأتذكر دائما كأس العالم 2010 و2014، أنهما أفضل ذكرياتي، ففي البطولتين شكلنا فريقا حقيقا”.
وبدأ نجم بايرن ميونيخ الألماني (33 عاما) مسيرته الدولية في ابريل 2003، وخاض 96 مباراة سجل فيها 37 هدفا، وساهم بتأهل هولندا الى المباراة النهائية لمونديال 2010 في جنوب افريقيا قبل أن تخسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد، كما ساهم بتأهل هولندا إلى نصف نهائي مونديال 2014 في البرازيل قبل أن يخرج أمام الارجنتين بركلات الترجيح.
وتغيب هولندا عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، علماً بأنها فشلت أيضا في التأهل إلى كأس أوروبا التي أقيمت في فرنسا صيف 2016. وفق”أخبار24″.
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