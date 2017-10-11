توعدت وزارة الصحة مديري المستشفيات والمراكز الصحية بالمساءلة في حال لم يبلغوا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمنشآتهم أو تعطل الأجهزة، وذلك بعد أن وضعت الوزارة مؤشراً لتسجيل البلاغات عن النواقص.
ووجهت الوزارة، وفقاً لـ”الوطن”، موظفي المنشآت الصحية الحكومية بالتبليغ الفوري عبر مؤشر تسجيل البلاغات عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل الأجهزة في المنشآت التي يعملون بها.
بدوره وجه مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي مديري الأقسام والمساعدين بالمنشآت الصحية، بناءً على توجيه وزيرالصحة بضرورة التبليغ الفوري عن نقص الأدوية أو تعطل الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية، وضرورة المتابعة اليومية لضمان جودة الأداء في تقديم الخدمات الطبية.
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