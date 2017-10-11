أكد الدكتور حاتم سمان؛ المدير التنفيذي للاستراتيجية في هيئة الترفيه، أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الاستهلاك السنوي للترفيه في المملكة بحلول عام 2030، نحو 220 مليار ريال.
جاء ذلك خلال ملتقى “مستقبل السياحة والترفيه في جدة” الذي أقيمت فعالياته برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في جدة.
وأشار سمان وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن حجم مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة في الدخل الوطني بناء على حجم الاستثمار، سيبلغ 500 مليار ريال، فيما سيرتفع عدد الوظائف إلى 221 ألف وظيفة بناء على الإنشاءات وتشغيل خيارات الترفيه.
وأعلن سمان 14 تحديا يواجه قطاع الترفيه في المملكة، أبرزها محدودية خياراته وقلة المرافق والمنشآت الترفيهية وتركزها في المدن الكبرى، وتدني الاستثمار الأجنبي المتخصص في القطاع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج