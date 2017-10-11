أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستبدأ في مطلع نوفبر المقبل الموافق 12 صفر 1439هـ في تطبيق المرحلة الـ12 من برنامج “حماية الأجور”، الذي سيشمل المنشآت التي ترواح عمالتها بين 40 إلى 59 عاملاً وموظفاً.
وقدرت الوزارة عدد المنشآت التي سيشملها برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ12 بـ14.288 منشأة، تضم نحو 587.607 عمال وموظفين.
وأكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، التزام الوزارة بالمضي قدماً في تطبيق جميع مراحل برنامج “حماية الأجور” ليشمل جميع المنشآت الخاصة، مبيناً أن عقوبة عدم دفع أجور العاملين في مواعيدها المحددة تصل للغرامة 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العاملين في المنشأة.
وأضاف المتحدث، أن العقوبة تصل إلى إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة في حال بلغ تأخير المستحقات أكثر من 3 أشهر، مع السماح للعاملين بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون حاجة للحصول على موافقة صاحب العمل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج “حماية الأجور” ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني، ويهدف البرنامج لخلق بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص. وفق”أخبار24″.
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