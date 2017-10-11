عرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال مشاركتها في الدورة 37 لمعرض جايتكس دبي الذي تُختتم أعماله بعد غدٍ الخميس تجربة غير مسبوقة عالميا، وهي “التاكسي الطائر ذاتي القيادة”.
ويشبه التاكسي الطائر، الذي تطوره شركة “فولوكوبتر” الألمانية المتخصصة في الطائرات من دون طيار، مقصورة طائرة هليكوبتر صغيرة ذات مقعدين يعلوها طوق عريض مزود بـ18 مروحة، وتحلق على ارتفاع 120 مترا، ويتم توجيهها عبر تطبيق هاتفي، وتتراوح قيمتها بين 200 و250 ألف يورو.
وأوضح خالد عبدالرحمن العوضي، مدير أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، لـ”أخبار 24“، أن أمام التاكسي الطائر للدخول في العمل بشوارع دبي خمس سنوات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على سن التشريعات اللازمة وإقامة البنية التحتية المناسبة لتحويل هذه الفكرة إلى خدمة حقيقية.
وأضاف أن المشروع الطموح يحتاج إلى جملة من الترتيبات الاستثنائية، وبينها التنسيق مع هيئة الطيران المدني والتأكد من إجراءات السلامة للتحليق في سماء الإمارة.
يشار إلى أن دبي كانت قد أجرت اختبارا أوليا ناجحا على التاكسي الجوي من دون سائق، حيث حلّق في سماء الإمارة الباحثة دوما عن موقع متقدّم في مجال التقنيات على مستوى العالم.
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