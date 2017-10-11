نفذت وزارة النقل عدداً من خطوط المشاة ثلاثية الأبعاد في عددٍ من مناطق المملكة؛ وذلك لتنبيه قائدي المركبات ودفعهم لتخفيف السرعة والتوقف حفاظاً على سلامة المشاة العابرين من جانب الطريق إلى الجانب الآخر.
وانتقد معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام تقنية الرسم ثلاثي الأبعاد والخدع البصرية في التنبيه، مشيرين إلى أنه يمكن استخدام الإشارات التنبيهية المضيئة بدلاً منها.
وقالوا إن الخدع البصرية قد تسبب ربكة لقائدي المركبات وتدفعهم للتوقف المفاجئ كونها تشبه “الصبات الخرسانية”، ما قد يؤدي لوقوع كثير من الحوادث.
فيما أعجب آخرون بالفكرة مشيرين إلى أنها بديلة عن المطبات التقليدية وشكل جمالي للشارع.وفق”أخبار24”.
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