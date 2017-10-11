أكد سفير نيبال بالرياض الدكتـور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وجود محادثات مع المسؤولين السعوديين لتصدير عاملات منزليات نيباليات إلى المملكة ضمن خطة بلاده لتسويق عمالتها في الخارج.
وأوضح أن الجالية النيبالية في السعودية هي الأكبر لدولته في الخارج، إذ تقدر بنحو نصف مليون عامل يحملون إقامات نظامية، لافتا إلى أن العاملات النيباليات وصلن عبر قنوات غير رسمية وبعضهن يصل إلى المملكة ولا يغادرن.
ورحب السفير بقدوم السياحة السعودية إلى بلاده، مؤكدا أن السفارة بالرياض أصدرت 255 تأشيرة العام الماضي، لأهداف منوعة منها السياحية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً رئيساً للدولة، مثمنا دعم المملكة لاقتصاد بلاده من خلال مشاريع الري لتشجيع الزراعة، والطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء.وفق”أخبار24″.
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