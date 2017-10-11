كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، المواطن سلطان بن محمد الدوسري وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر مركبة محترقة في محطة وقود عبر مركبته الخاصة وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة .
وأعرب أمير الرياض عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للمواطن سلطان الدوسري على شجاعته وإقدامه الفدائي مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوماً .
حضر التكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الاستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .وفق”أخبار24″.
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