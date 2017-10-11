استعرض جناح وكالة الأحوال المدنية في معرض “جايتكس” بدبي، جهازاً ذكياً للخدمة الذاتية سيتم إطلاقه قريباً، يتيح استبدال بطاقات الهوية القديمة بالجديدة، دون الحاجة إلى مراجعة موظف.
وتقوم طريقة عمل الجهاز على إدخال الهوية القديمة إلى جهاز عبر منفذ مخصص، ثم يقوم الجهاز بالتحقق من الرقم السري والبصمة ثم تخرج بعدها بطاقة الهوية الجديدة، ويهدف هذا الجهاز إلى إنهاء خدمة المواطنين في أقل من 24 ساعة.
وأوضح ممثل عن جناح الوكالة في المعرض، أن الأحوال المدنية تسعى لتطوير الجهاز، بحيث يمكن من خلاله تقديم كل الخدمات للمواطنين التي تحتاج لمراجعة الأحوال المدنية.وفق”أخبار24″.
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