أعلن مركز التنمية الاجتماعية الأهلية بمدينة الهياثم عن عزمه إعادة تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ودعا الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم لمقر اللجنة، حسب الشروط التي وردة في الإعلان وهي كالتالي:
أعلن مركز التنمية الاجتماعية الأهلية بمدينة الهياثم عن عزمه إعادة تكوين مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ودعا الراغبين بترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم لمقر اللجنة، حسب الشروط التي وردة في الإعلان وهي كالتالي:
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