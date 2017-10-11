كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن العام الماضي شهد دخول أكثر من 45 ألف شخص بمختلف مناطق المملكة للدين الإسلامي، وذلك بفضل الأنشطة والمحاضرات الدعوية التي نظمتها.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها وفقاً لـ “الحياة”، أن عدد مَن اعتنقوا الإسلام في المملكة العام الماضي بلغ 45531 شخصاً، أكثرهم كان في منطقة الرياض تلتها المنطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة، وذك بفضل إنجازات مراكز الدعوة والإرشاد التي قدمت دروساً ومحاضرات وكلمات وعظية حققت أعلى نسبة إقبال.
وأضاف التقرير أن الوزارة رفعت أعداد المنشورات والكتب والمطبوعات التي وزعتها في دول العالم، ما ساهم في محاربة الغلو والتطرف وزيادة أعداد الداخلين في الإسلام حول العالم، وكان العدد الأكبر في الأردن بـ109 أشخاص، تلتها جنوب إفريقيا بـ 360 شخصاً، ثم إمارة أم القوين بالإمارات بـ 210 أشخاص. وفق”أخبار24″.
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