كشف المواطن سلطان الرجباني الذي أنقذ محطة وقود في الرياض من الانفجار، بعد أن خاطر بنفسه ودفع سيارة مشتعلة بسيارته الجيب خارج المحطة، أنه رفض مكافأة كبيرة عرضت عليه من أحد رجال الأعمال رغم تعرض سيارته للتلف.
وأوضح الرجباني وفقاً لـ “عاجل”، أن المكافأة التي عرضت عليه قدرها 50 ألف ريال، لكنه رفضها لأنها لا تعنيه؛ فالسيارة سيأتي بدالها سيارة والأهم هي أرواح الناس، لافتاً إلى أنه اشترى سيارة جديدة.
يذكر أن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر استقبل الشاب سلطان الدوسري أمس (الثلاثاء) بمقر الإمارة، وقام بتكريمه وقدم له الشكر على عمله البطولي. وفق”أخبار24”.
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