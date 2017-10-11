ضمن الاتفاقية المبرمة بين جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز متمثلة بمعهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية ومؤسسة العنود الخيرية ممثلة بمركز العنود لتنمية الطفل والأسرة (شدن)، شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس من الجنسين بالجامعة صباح الأحد الموافق 18/1/1439هـ الموافق 8/10/2017م، بقاعة كبار الشخصيات للرجال والنساء بكلية التربية ببرنامج (منيع) لمدة أربعة أيام، ويهدف ملتقى منيع إلى تعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية للطفل من خلال تزويده بمهارات الوقاية الفكرية والمعلوماتية وتنظيم علاقاته مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات، ويعمل البرنامج على ذلك من خلال منتجات للطفل وللمربي تتنوع بين التدريبية والترفيهية والتوعوية .
هذا ويقوم على هذا البرنامج عدد من المدربين والمدربات المؤهلين ضمن عدة حقائب، الحقيبة الأولى بعنوان (تعزيز دور المناعة الفكرية للمربي والطفل) يقدمها للرجال المدرب/ علي بن حسين الدوسري , وللنساء تقدمها المدربة/ لولوه بنت عبدالله السويلم, والحقيبة الثانية بعنوان (تعزيز دور المناعة المعلوماتية للمربي والطفل) يقدمها للرجال المدرب/أحمد بن حسين الزهراني , وللنساء تقدمها المدربة/ فدوى بنت عثمان العبدالكريم.
من جانبه عبر عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي عن شكره وتقديره للمشاركين في هذا البرنامج من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة وقبولهم للدعوة, موضحا أن مثل هذه البرامج التي تخص الأسرة والطفل تساعد هذا الجيل الجديد للتعايش بين الماضي والحاضر والمحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية من خلال المربين لهم وأوليائهم, كما قدم شكره لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة ممثلة برئيس الوحدة الأستاذ الدكتور/ خالد الدبيان على جهودهم التكاملية مع المعهد لنجاح مثل هذا البرنامج, وكذلك قدم شكره للزملاء عميد تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور/ عبدالله البهدل وعميد كلية التربية الدكتور/عبدالرحمن الرفدي على جهودهم في تذليل كثير من العقبات لإنجاح هذه البرامج على مستوى الجامعة.
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