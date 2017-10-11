انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب مشعل بن خالد بن هادي ابو سكيتة العبيدي القحطاني على اثر حادث مروري وقع له في محافظة الأفلاج ، وقد صلي عليه بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء ٢٠ / ١/ ١٤٣٩ في جامع الملك عبدالعزيز بالسيح في محافظة الخرج ، وتم دفنه في مقبرة الهياثم رحمه الله وعفى عنه .
واسرة تحرير صحيفة الخرج الاكترونية تتقدم بالعزاء الحار لجد الفقيد الشيخ هادي ولوالده الشيخ خالد ولكافة أسرته وقبيلته ، علما بأن مكان العزاء في بيت والده في حي مشرف في محافظة الخرج ، وعلى رقم جوال والده الشيخ خالد 0505810402. انا لله وانا اليه راجعون .
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وفاة الشاب مشعل ابو سكيتة
وفاة الشاب مشعل ابو سكيتة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب مشعل بن خالد بن هادي ابو سكيتة العبيدي القحطاني على اثر حادث مروري وقع له في محافظة الأفلاج ، وقد صلي عليه بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء ٢٠ / ١/ ١٤٣٩ في جامع الملك عبدالعزيز بالسيح في محافظة الخرج ، وتم دفنه في مقبرة الهياثم رحمه الله وعفى عنه .
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب مشعل بن خالد بن هادي ابو سكيتة العبيدي القحطاني على اثر حادث مروري وقع له في محافظة الأفلاج ، وقد صلي عليه بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء ٢٠ / ١/ ١٤٣٩ في جامع الملك عبدالعزيز بالسيح في محافظة الخرج ، وتم دفنه في مقبرة الهياثم رحمه الله وعفى عنه .
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