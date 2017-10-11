ذكرت مصادر صحفية أن الجهات المختصة تعكف على دراسة تمكين المرأة من العمل في جهاز المرور متزامناً مع تطبيق قرار السماح لها بقيادة السيارة والمزمع تطبيقه في شوال المقبل.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن اللجنة الوزارية المشكلة بشأن قيادة المرأة للسيارة تدرس ذلك الأمر وما يقتضي من اعتماد أحكام في نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث.
وأضافت أن هناك توجهاً في جهاز المرور لتخفيف إجراءاتها حيال محاولات بعض السيدات قيادة السيارة؛ بحيث يتم تحرير مخالفة مرورية بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال دون توقيف.
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