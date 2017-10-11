سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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بالفيديو.. “الجبيلان” يستخدم “الصفارة” في برنامج على الهواء

المحتوى السابق المحتوى التالي بالفيديو.. تعرف على قصة ​شاب من جزر القمر أتى لمكة طلباَ للعلم وتوفى وهو في طريقه لحلقة ذكر