أظهر مقطع فيديو كيف تتمكن المديرية العامة للجوازات من كشف الجوازات المزورة عبر المنافذ السعودية، مبيناً أنه تتم الاستعانة بجهاز يسمى “عين الصقر” يمكنه كشف الجوازات المزورة بتقنيات دقيقة.
ويستخدم الجهاز الذي يعرض بمعرض “جايتكس” بدبي، في فحص وتدقيق الوثائق الرسمية عن طريق استخدام خاصية التكبير وعدة أنواع من الأشعة والمصادر الضوئية والقراءة الآلية لوثائق السفر، ومن خلال ذلك يتم التعرف إذا كان المستند صحيحاً أم مزوراً.
بدوره، أوضح العقيد الدكتور ماجد المالك وفقاً لـ “العربية نت”، أن جهاز “عين الصقر” حصل على براءة اختراع وحقق إقبالاً لافتاً في جناح وزارة الداخلية المشارك في المعرض.
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