أجرى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بوالد الشهيد عبدالله السبيعي الذي توفي في حادثة الهجوم على نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي عند قصر السلام بجدة ليقدم واجب العزاء له.
وقدم ولي العهد التعزية لوالد الفقيد، قائلا: “تعلمنا من الحدث اللي صار، لكن ان شاء الله إنهم في سبيل الله وحماية وطنهم”، فأجاب والده أنه وأبناؤه فداء للوطن والدين والملك، ليشدد الأمير محمد: “بيض الله وجهك، وهذولي زادونا عزيمة”.
واضاف: “أبيك تعرف حاجتين، ثأر ولدك عندي، باخذه من كل متطرف وكل إرهابي بهالبلد، والشي الثاني اعتبرني واحد من عيالك”.
وفق “أخبار 24”.
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