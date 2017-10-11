أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور توجيهات من رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ بمنع الأشخاص مرتدي الأزياء غير المناسبة أو غير اللائقة من حضور المباريات ومن دخول المنشآت الرياضية.
وأوضحت أن التعميم الذي وُجه إلى مسؤولي الملاعب والصالات والقائمين على تنظيم مباريات كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية أكد على ضرورة تناسب زي الحاضرين مع الذوق العام ومع طبيعة المجتمع السعودي.
وأفادت الهيئة بأن على جميع الجهات المعنية بالتوجيه البدء في تنفيذه فوراً، لافتة إلى أن مضمون البيان ستتم الإشارة إليه في البنود الخاصة بالجماهير في لوائح التشغيل التي ستُعتمد الشهر القادم.وفق “أخبار 24”.
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