أتاح جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 37 لمعرض جايتكس دبي، الذي يقام خلال الفترة 8 – 12 أكتوبر الجاري، التعرف على نظام جديد للتعرف على هوية المطلوبين من خلال الوجه.
وأوضح المسؤول عن نظام التحقق عن طريق الوجه في الجناح ، أنه من خلال تحديد 24 نقطة في وجه المطلوب الأمني يمكن الولوج لقاعدة البيانات والكشف عنه ومعرفة هويته، مشيرا إلى أن صور المطلوبين أمنيا يمكن الحصول عليها بوسائل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر كاميرات المراقبة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهما.
وأضاف أنه يتم التعامل مع أصعب حالات الوجوه للمطلوبين أمنيا، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع نقطة التحقق من خلال العينين، حيث يمكن من خلال النظام الوصول لكامل البيانات الخاصة بالمطلوب الأمني والقبض عليه. وفق لـ”أخبار24″.
وأشار إلى أن نظام التحقق من الوجه، وهو تابع لمركز التميز للسمات الحيوية بمركز المعلومات الوطني، يستطيع تكوين صورة ثلاثية الأبعاد للمشتبه فيه، حتى لو كانت لقطة الصورة جانبية.
واستعرض طريقة عمل النظام، مستخدما صورا افتراضية لمطلوبين، شارحا آلية عمل تكوين الصورة ثلاثية الأبعاد لإعادة تشكيل الوجه حين التقاط صورة جانبية، وإعادة بنائه ليكون متسقا وبالتالي مقروء في النظام ويمكن البحث من خلاله عن صور مشابهة في النظام.
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