أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني عن وقوع حادث مروري على الطريق السريع بين مدينتي العقيق والباحة.
وأفاد بأن الحادث وقع بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) ونتجت عنه إصابتان؛ إحداهما خطيرة والأخرى طفيفة، مشيراً إلى أن الفرق الإسعافية نقلت المصابين إلى مستشفى العقيق العام.
وأظهرت صور ملتقطة من موقع الحادث انشطار السيارة إلى نصفين وتدهورها بسبب قوة الاصطدام.
يشار إلى أن عدة مصادر أكدت أن سائق السيارة كان يسير بسرعة كبيرة جداً عندما انحرفت سيارته (تويوتا كورولا) واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج