قدّم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، اليوم (الثلاثاء) 15 مليون ريال دعما ماليا للنادي، الذي وصل حجم مديونياته إلى 263,415,462 ريالا.
وجاء دعم رئيس النادي إثر انعقاد الجمعية العمومية اليوم، التي رصدت التقرير النهائي المالي للنادي خلال الفترة 1 يوليو 2016 إلى 3 يونيو 2017، فيما تبقى من المديونية حتى تاريخه 205,119,572 ريالا، وتم سداد 58,295,890 ريالا.
وبحسب التقرير المالي للنصر المنشور عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، بلغ حجم الإيرادات خلال هذه الفترة 138,080,630 ريالا، فيما كان صافي المصروفات 151,098,495 ريالا، فيما وصلت الخسائر خلال نفس الفترة إلى 13,017,865 ريالا.
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