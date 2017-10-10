قال وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات، الدكتور عبدالعزيز الهليل، إن الجامعة ستقاضي كل من أساء لها ولمنسوبيها إثر تصريحات عميدة مركز الطالبات الدكتورة موضي الدبيان بخصوص تفتيش جوالات الطالبات.
وأكد أن الجامعة ستعد مذكرة قانونية تطالب من خلالها بحق الجامعة ومنسوبيها إثر ما وصفه بـ”التجني والقدح والسب والتنقص” الذي تعرضوا له في بعض الصحف ومواقع التواصل.
وأضاف أن تصريحات عميدة مركز الطالبات صاحبتها تهويلات ومبالغات لا يدعمها الواقع ولا تسندها أي حقائق، لافتاً إلى أن عدداً من منسوبي الجامعة ومنسوباتها تقدموا إلى الإدارة الحقوقية بطلب إنصافهم من التجني الذي تعرضوا له. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن عميدة مركز الطالبات بالجامعة اعترفت في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية” بتفتيش الجامعة لجوالات الطالبات؛ لكن المتحدث الرسمي باسم الجامعة أحمد الركبان قال إن العميدة لم تقصد التفتيش بمعناه الحرفي لكنها قصدت تحصين الطالبات ضد استغلالهن من الأحزاب والطوائف لكن كلامها فُهم بشكل خاطئ.
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