اشادت مساعد مديرالتعليم للشؤون التعليمية ( بنات )أ.سماح بنت مبارك آل ذيبان بالمبادرات الإبداعية في الابتدائية الثانية بقاعدة الأمير سلطان الجوية والتي أُستعرضت خلال يومين إذ دشن مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار المبادرات في يومها الأول أمس الأثنين بحضور عدد من قادة الإدارة واستكملت المبادرات أعمالها في يومها الثاني اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ /١ / ١٤٣٩ هـ بحضور المساعدة وعدد من قيادات الإدارة النسائية والمشرفات التربويات وقائدات المدارس بتعليم الخرج قائلة:” إن مثل هذه المبادرات الإبداعية الخلاقة هي من تصنع جيل الغد و تبني الوطن ، فأولى إهتمامنا في تعليم الخرج هو الطالبة وما يذلل الصعوبات عليها ويساعد على الإبداع هو مسعانا وما نجتهد في تحقيقه ”
وبدأت مسيرة التغيير في المدرسة الثانية والتي اشتملت على خمس مبادرات إبداعية توزعت في أركان المدرسة ونبعت فكرة هذه المبادرات من قائدة المدرسة الأستاذة إيمان البكري وبمساندة من فريق العمل بالمدرسة من معلمات وإداريات. واستقت هذه المبادرات من رؤية الوطن 2030 منهجها باستثمار القدرات والمواهب الفذة للطالبة للوصول لنمو وتطور الوطن من خلال هذه المبادرات الخمس والتي تسير جنبا إلى جنب مع برامج انشئت في المدرسة لتحقيق اهداف المبادرات ولصقل مهارات الطالبات واستثمارها .. وتحقيق الرضى النفسي للمعلمة ..
أُفتتحت مسيرة الإبداع بعرض تقديمي عن خلفية المدرسة قبل وبعد تطبيق المبادرات وبشرح تفصيلي من قائدة المدرسة ..
بعد ذلك أخذ الوفد الزائر جولة لأبرز المبادرات في مقراتها والتي ترجمتها البرامج المنفذة و كانت كالتالي:
(( مبادرة مدرستي بلا حصص انتظار ))فكرة المبادرة تتلخص في استثمار الرقت فيما يفيد وينفع الطالبة وبالمقابل مراعاة ميول ومهارات المعلمات لتمارس في وقت فراغها هواياتها من خلال المهارات الحياتيه وتدريب الطالبة عليها ..
((مبادرة التميز التحصيلي للطالبات ))
وهي عبارة عن عمل اختبارات قصيرة مستقاة من الأولمبياد العلمي للرياضيات والعلوم وايضاًاختبارات الإملاء والخطوفي مادة اللغة الانجليزية ومن النتائج انطلقت المبادرة بمبادرة مجموعة من المعلمات لعمل ورش تدريبية لرفع مستوى الطالبات في المواد الآنفة الذكر ..
((مبادرة سعادة الموظفات ))
انبثقت الفكرة من شركة قوقل العالمية ومن مبدأ الاهتمام بالموظفة وتوفير حاجاته وتحقيق الرضى النفسي للموظفات وتهيئة إبداعية مليئة بالمرح ..
((مبادرة لا للغياب نعم للحضور))
انطلاقا من قلة الدافعية لدى الطالبات بالحضور للمدرسة ورغبتهن بالغياب انطلقة الفكرة بتوفير بيئة جاذبة تتفق مع المرحلة العمرية للطالبات ..
((مبادرة بديني ارتقي))
وتتبلور المبادرة بتقوية الوازع الديني ومعااجة الظواهر والسلوكيات السلبية
قبل تطورها لمشكلة واحتوائها …
في نهاية الجولة شكرت آل ذيبان قائدة الابتدائية الثانية أ.إيمان البكري وجميع منسوباتها من معلمات وإداريات وطالبات على تفرد الافكار في المبادرات وتحويلها إلى واقع ملموس احدث نقلة في المدرسة من حيث الشكل والمضمون شاهدنا وقعه على الطالبات وبيئة المدرسة ، والشكر موصول لوحدة المبادرات ممثلا بالأستاذة نورة السيف في تنظيم هذا اللقاء والتقدير المحمل بالامتنان لقيادات الإدارة والمشرفات التربويات وقائدات المدارس على تلبية الدعوة والإستفادة من هذه الخبرات النيرة والتي كان الهدف منها التحفيز واستثمار الأفكار وتوظيفها بصورة مبتكرة وتبنيها ورعايتها وصولاً بصاحب المبادرة لأن يكون شريكاً للنجاح في تطوير المنظومة التعليمية ، و كلنا أمل أن تعمم هذه المبادرات بعد استيفاء دراستها…
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