حرصاً من الوزارة على نشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب والطالبات، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في موقعهم الرسمي(www.mawhiba.org/ )، فإن الوزارة حريصة على تسجيل أكبر قدر ممكن من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في ( الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2018) والذي ينتهي التسجيل فيه يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1439هـ.
وللتعرف على طريقة التسجيل ادخل على الرابط التالي (https://www.youtube.com/watch?v=OOZbT0eFkYM ).
وهذه إحصائية بالمدارس المتوسطة والثانوية وعدد الطلاب المسجلين في كل مدرسة حتى اليوم الثلاثاء20/1/1439هـ
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج