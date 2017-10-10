عُقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر إدارة التربية الخاصة، ورشة عمل لرواد النشاط ببرامج دمج المكفوفين بالمحافظة، لبحث آخر الاستعدادات لتفعيل اليوم العالمي للبصر الذي يوافق سنوياً ثاني يوم خميس من شهر أكتوبر، واليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام.
وأدار أعمال الورشة مدير التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، وتقرر في ختامها تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تتواءم وهاتين المناسبتين، وتقدم في الوقت ذاته توعيةً إضافيةً بفئة المكفوفين وضعاف البصر لدى أوساط المجتمع المختلفة.
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