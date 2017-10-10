أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص 5 برامج لدعم توطين وتوظيف السعوديين والسعوديات تضمنت برنامج دعم وتوطين الوظائف، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامجي “قرة” و”وصول”.
واستعرض مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمر خلال حفل التدشين بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، برامج الدعم الخمسة.
برنامج دعم نمو التوطين في المنشآت: لتوظيف السعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتتحمل المنشأة التدريب على رأس العمل، بينما يتحمل “هدف” اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
برنامج العمل الحر: ويهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر، بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير. وفق “أخبار 24”.
برنامج العمل الجزئي: ويهدف لتشجيع منشآت القطاع الخاص على تفعيل آلية العمل الجزئي، وتوسيع خيارات العمل لطالبي العمل وتقليص تكلفة التوطين للمنشآت، حيث يساهم الصندوق بتحمل نسبة من الاشتراكات التأمينية للموظفين المستجدين.
برنامج قرّة: ويهدف لدعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، لدعم استقرار الأمهات العاملات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج