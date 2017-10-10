روى المواطن الذي أنقذ محطة وقود شمال الرياض من كارثة محققة، والذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يخاطر بحياته ويزيح بسيارته سيارة أخرى اندلعت النيران فيها داخل محطة الوقود، تفاصيل ما حدث.
وقال المواطن سلطان بن محمد آل حزيم الرجباني، إن المحطة تقع في حي حطين شمال الرياض، وأن النيران اندلعت في السيارة المتوقفة بالقرب من مضخة البنزين بعد صلاة المغرب مباشرة، مشيراً وفقا لـ”عاجل” إلى أن صاحب السيارة ترجل منها على الفور ومعه طفل، وبدأ عمال المحطة يتعاملون مع الموقف.
وأضاف الرجباني: “العمال حاولوا السيطرة على النيران بواسطة طفايات الحريق لكن لم يستطيعوا ذلك فابتعدوا عنها، فاضطررت للتدخل بسيارتي ودفع السيارة المشتعلة لإبعادها عن مضخة الوقود؛ لإنقاذ المكان من كارثة قد تحدث”.
وأكَّد أنه لم يشعر بالخوف على نفسه أو على سيارته، إذ لا يوجد ما يمنعه عن التدخل في مثل هذه المواقف، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن سيارته تعرضت لحرق بسيط في الجانب الأيمن.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر سيارة قد اشتعلت النيران فيها وتحولت لكرة من اللهب أمام مضخة وقود بإحدى المحطات شمال الرياض، قبل أن يتدخل شاب بسيارة “لاندكروزر” ويدفع السيارة المشتعلة بعيداً عن المضخة؛ لوقف انتشار الحريق.
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