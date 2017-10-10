اعتقلت شرطة دبي ثلاثة أشخاص من الجنسية النيجيرية بتهمة ابتزاز رجل سعودي، بعد تصويره عاريًا في أحد الفنادق. ونقلا عن صحيفة ”thenational” الإماراتية أن المتهمين قاموا بوضع كمين لرجل سعودي عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، وقاموا هناك بالاعتداء عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريًا لابتزازه للحصول على المال.
وأضافت بأنه تم إطلاق سراح الضحية عقب الحصول منه على 1000 درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتقلت الشرطة المتهمين، وأكد الضحية أن المتهمين لم يحذفوا صورته، ويهددونه بنشرها في حال لم يحصلوا على المزيد. ونفي المتهمون التهم الموجَّهة إليهم بالقول إنهم عثروا على الصور في أحد الأجهزة. وحددت محكمة الجنايات في دبي يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم. وفق “مزمز”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج