كشفت صحيفة محلية عن اهتمامات الفتيات بعد الموافقة على قيادة المرأة السيارة إلى مسح وتمشيط مجمعات بيع اكسسوارات السيارات، والاستعانة بمحرك البحث الشهير «قوقل» للوصول إلى أنسب المقتنيات التي تمنح السيارات أناقة وجذبا للأنظار.
وتقول سارة العيدروس إنها بدأت في رحلة البحث عن ما يميز سيارتها المرتقبة في مواقع الإنترنت، وعززت اطلاعها بالوقوف ميدانيا على محل لزينة السيارات لتختار ما يناسب ذوقها، والسؤال عن المحتويات الداخلية والاكسسوارات بأشكالها المتنوعة، مثل مساج المقاعد، والشاشات التلفزيونية، وحافظات التبريد، ومعطرات الجو، والأطقم الجلدية للمقاعد، وحامل الهاتف الجوال، وأضواء الليزر، والحروف المنحوتة على الخشب. وأضافت إنها تفضل الألوان الغامقة كالأسود والبنفسجي «سأجعل سيارتي تمثل شخصيتي الهادئة، وأحب أن يكون كل ما يخصني يمثلني تماماً، وسأبحث عن سيارة تليق بي، وبكل تأكيد سأختار لون سيارتي من الأسود أو البنفسجي». وفق “مزمز”.
ومن جهة أخري رأى صاحب محل اكسسوارات أن الأسعار ثابتة، ولكن من المتوقع حدوث زيادات كبيرة في الأشهر القادمة مع اقتراب موعد تنفيذ القرار. وأضاف أن المحل استقبل في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من السيدات والطالبات على غير العادة، مشيرا إلى أن سوق الاكسسوارات ستشهد في الفترة القادمة انتعاشا كبيرا بسبب ميل النساء إلى التغيير. وأضاف أنه سيعقد عدة صفقات داخلية وخارجية لتلبية الطلب المتزايد.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج