دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر، وذلك بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
وقام الوزير بتسليم أول وثائق برنامج العمل الحر لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية.
ويُمكن البرنامج ممارسي العمل الحر من الحصول على وثيقة ترخيص لمزاولة العمل الحر، وتحويل جزء من الاقتصاد غير المنظم إلى اقتصاد منظم.
وتتيح البوابة معرفة كيفية الحصول على الوثيقة، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين، والتي أبرزها أن يكون مجال العمل ضمن المهن المسموح بها، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد على 60 عاما. وفق “أخبار 24”.
ويهدف برنامج العمل الحر إلى منح رخص عمل لأصحاب الأعمال الحرة، الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع خاصة، وذلك لفتح مجالات جديدة للكوادر الوطنية، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام.
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