أصدر عبدالهادي عبدالجليل زمزمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد، الذي يعتبر واحدا من منظومة مؤسسات أرباب الطوافة، قرارات بإعادة الهيكلة الإدارية للمكتب وتعيين عددٍ من المنتسبات له في وظائف قيادية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها.
وتضمن القرار تعيين صباح حسين بوصي، مديرة لإدارة شؤون المساهمين والمساهمات، وتعيين نوال عبدالله عبده مديرة لإدارة العلاقات العامة والحكومية، وتعيين ريم زكريا زمزمي لقيادة الاتصالات الإدارية، وذلك بعد تدرجهن في العمل الإداري والميداني بالمكتب.
وأكَّد رئيس المكتب عبدالجليل زمزمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أثبتت النساء الثلاث المعينات قدراتهن خلال فترة عملهن الموسمي، ولتفعيل مشاركة المرأة وتحفيزها للعمل القيادي، مشيراً إلى أنه سيتم إسناد إدارة “الرقابة والجودة” لقيادية رابعة خلال الفترة القادمة.وفق “أخبار 24”.
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