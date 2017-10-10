فرضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غرامة مالية بقيمة 23 مليون ريال على إحدى المؤسسات، على خلفية تورطها في بيع تأشيرات العمل الموسمية والمؤقتة خلال موسم الحج.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الاقتصادية”، أن تلك المؤسسة أدرجت في قائمة الممنوعين من استخراج التأشيرات ودخول المنافسات الخاصة لمدة 5 سنوات.
وأوضحت أن هذه المؤسسة تضاف إلى 67 أخرى واجهت نفس المصير، حيث بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضتها الوزارة على جميع المنشآت المخالفة لضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية نحو 90 مليون ريال.
وأشارت إلى أن التجاوزات التي ارتكبتها المنشآت المخالفة تضمنت بيع تأشيرات، وعدم صحة عنوان المنشأة، وعدم تقديم بيان بأسماء ومهن العمالة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج