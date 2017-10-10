يبحث الاخضر السعودي عند ملاقاة فريق غانا اليوم، عن التأكيد علي تصحيح بعض الاخطاء التي وقع فيها مدافعوا الفريق ولاعبيه من خط الوسط والهجوم، في اللقاء الماضي امام منتخب جاميكا، حيث انزعج المدير الفني من استقبال منتخبه لهدفين من المنتخب الجامايكي علي الرغم من الفوز.
المنتخب السعودي قد نجح بالفوز علي حساب منتخب جامايكا في اللقاء الودي الاخير بخمسة اهداف مقابل هدفين، وسط سطوع عدد من اللاعبين الجدد، امثال هزاع الهزاع، المهاجم الجديد. وفق “أخبار 24”.
و تلتقي أستراليا مع سوريا في إياب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018.
بينما الإكوادور مع الأرجنتين في مباراة مصيرية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر :
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