رفعت وزارة التعليم مستوى العقوبات الخاصة بالعابثين والممتهنين للكتب المدرسية، وأدرجت الاعتذار والنقل والحرمان من الدراسة مدة شهر أو الحسم 10 درجات ضمن عقوبة العبث أو امتهان الكتب المدرسية.
ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تعميم لمديري التعليم بالمناطق والمحافظات بإدراج عقوبات مغلظة للعابثين وممتهني الكتاب المدرسي، بينها الحرمان من الدراسة لمدة شهر أو حسم 10 درجات من السلوك والمواظبة، واعتبار عدم المحافظة على الكتب مخالفة من الدرجة الثانية.
وتضمن التعميم، ضرورة تطبيق “أنموذج التعاقد السلوكي” وتزويد أولياء الأمور بالعقوبات المقررة للمخالفات وتوقيعهم عليها، وشملت العقوبات مخالفات: العبث بتجهيزات المدرسة أو مبانيها، أو تزوير الوثائق أو الأختام، أو التدخين والهروب، أو العبث بالأدوات الخطرة، أو السلوكيات الخاطئة والغريبة مثل الإيمو والتشبه بالجنس الآخر والتنمر. وفق “أخبار 24”.
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