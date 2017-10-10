ألمح رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، إلى احتمالية اعتذار النصر عن المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وذلك بسبب الديون التي تحول بين الحصول على الرخصة الآسيوية.
وكشف “بن تركي” عقب نهاية اجتماع أعضاء شرف النصر أمس (الإثنين) بمنزل نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف فهد المشيقح، أن المبلغ المطلوب لتسديد الديون التي ستمكننا من الحصول على الرخصة والمشاركة في البطولة الآسيوية، لم يصل بعد.
وأضاف: “أقول لجماهير النصر إن هناك احتمالية أن نشارك في البطولة الآسيوية وهناك احتمالية ألا نشارك”، مشيراً إلى أن الإدارة وفرت 80% من متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية، وكانت تتمنى الحصول على الـ20% الباقية من أعضاء الشرف، لكن هذا لم يحدث.
وفق “أخبار 24”.
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