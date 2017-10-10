حققت الخطوط السعودية نُموّاً كبيراً في الأداء التشغيلي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2017م؛ حيث أظهر تقرير الأداء التشغيلي نقل أكثر من 8.86 مليون ضيف على متن 54.5 ألف رحلة داخلية ودولية، بنسبة نمو 14% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن عدد الضيوف على القطاع الدولي تجاوز، ولأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية، عددهم على الرحلات الداخلية، بعد نجاح التوسُّعات الدولية وضخ الـمزيد من السِّعة الـمقعدية في الشبكة الداخلية.
وخلال الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، قامت الخطوط بنقل 100 ألف راكب كمعدِّل يومي، وسيّرت أكثر من 10 آلاف رحلة داخلية و7.2 ألف رحلة دولية، كما تُشير الأرقام عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017م إلى تشغيل أكثر من 156 ألف رحلة، منها 89.1 ألف رحلة داخلية و61.7 ألف رحلة دولية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير عام الخطوط، الـمهندس صالح الجاسر، أن ارتفاع أعداد الحجاج الذين نقلتهم “السعودية” بنسبة 40%، يعكس النُمو الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها، في إطار خطة زيادة السِّعة الـمقعدية على القطاع الداخلي، والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، مثل ملطان وبورتسودان وموريشيوس وترافندروم.
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