قدم تقرير صحي طريقتين لمعالجة التهاب الجيوب الأنفية، التي يعاني منها الكثيرون، وتسبب لهم آلاماً مزمنة في الرأس والأذن والأسنان والفك، إلى جانب الشعور بضغط شديد في الوجه.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع “ديلي هيلث بوست”، أن أسرع طريقة لتخفيف الآلام الناتجة من الجيوب الأنفية، هي دفع المصاب بلسانه إلى سقف فمه، ثم الضغط بالإبهام بين حاجبيه لمدة 20 ثانية، لافتاً إلى أن هذه الحركة تنشط عظمة الحاجز الأنفي، ما يجعلها تهتز مخففة من ألم الرأس والوجه.
وبيّن أن الحل الثاني يتمثل في إعداد مشروب للتخلص من البكتيريا أو الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية، يتكون من نصف كوب ماء وربع كوب خل تفاح وملعقة كبيرة من العسل، إضافة إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم وملعقة صغيرة من الفلفل الحريف وعصير ليمون.
وأشار التقرير إلى أن المشروب يتم تحضيره من الماء الساخن لدرجة الغليان، ثم إضافة المكونات الأخرى، بداية بخل التفاح وانتهاء بالليمون، ويتم تناوله عدة مرات يومياً لحين التخلص من حساسية الجيوب الأنفية.
يذكر أن التهاب الجيوب الأنفية يحدث عندما تصبح تجاويف الأنف متورمة وملتهبة، وتتعدد أسباب ذلك بين الإصابة بالفيروسات ونزلات البرد، أو بحساسية الأنف وغيرها من الأسباب. وفق “أخبار 24”.
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