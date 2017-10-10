عبّر أهالي مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، عن استيائهم الشديد من مقطع فيديو أنتجه مواطن، يروي من خلاله قصصاً أسطورية مرعبة عن القرية، ويرسم صورة مشوّهة عن أهلها.
وقام أحد مواطني المركز، بحسب “سبق”، بتقديم شكوى لوزارة الداخلية ضد منتج الفيديو، مطالباً بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه؛ لإساءته سمعة المركز وسكانه.
واعتبر سكان ظلم أن مقطع الفيديو المسيء حمل اسم القرية، وروى حكايات عن أحداث قتل وخطف ورعب وخدمة للجن من سكانها، إلى جانب تضمن المقطع تحذيراً من زيارتها.
من جانبه، علق مستشار قانوني على القضية بقوله، إن منتج المقطع أخطأ لعدم توضيحه إذا ما كانت القصة خيالاً أم حقيقية، وعدم توضحيه بأن القصة لا تجسد أمراً في القرية الموجودة الآن.
وأشار إلى أن على منتج المقطع حذف التحذير ضد القرية؛ لأن المسؤولية قد تتجه نحوه عند عدم مراعاة ذلك، لما يمكن اعتباره تمييزاً عنصرياً سلبياً ضد أهل القرية.
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