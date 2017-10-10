توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن السماء ستكون غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان وعسير والباحة) قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الأجواء ستبقى مستقرة على باقي مناطق المملكة.
وأبانت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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